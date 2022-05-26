母护儿挨拳 两兄弟替母出气被判刑

（早报讯）见儿子与另一名男子发生争执，母亲上前挡在儿子前方，结果挨了一拳。另两个儿子听闻母亲被打，马上赶到事发地点找男子算账，三兄弟跟着联手拳打男子，一人还挥头盔敲打男子头部，导致男子半昏迷送院。

两名同母异父的兄弟法尔汉（28岁）和雷兹万（23岁）为了替母亲出气而打伤人，结果各面对一项蓄意伤人的控状。两人今天（5月26日）认罪后，分别被判短期拘留10天和14天。

伤者是一名30岁男子，他当时怀疑女友与已婚男子拉伊汉（26岁）有一腿，而拉伊汉就是三兄弟的其中一人。

根据案情，2020年11月1日下午1时许，醋意大发的伤者到嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）找女友，当时拉伊汉、他母亲及妹妹也在场。

拉伊汉和伤者一言不合起了争执，49岁母亲见状，立即上前挡在儿子与伤者之间。伤者当时朝拉伊汉挥拳，结果拳头失准打中拉伊汉的母亲。

两名被告原本在家，两人接到电话得知母亲被打，怒火中烧冲出门到事发地点找伤者算账。

然而，伤者却似乎没有任何歉意，拉伊汉按捺不住心头怒火，直接挥拳打向伤者，两名被告跟着动手，雷兹万甚至用电单车头盔击打伤者头部，直到母亲上前劝阻，三兄弟才停手。

伤者当时在半昏迷的状态下送院，他的鼻子骨折，拿了七天住院病假休养。

赢必胜法律事务所的陈俊良律师代两名被告求情时说，两人的母亲经历了两段婚姻，都以离婚收场，她几乎一手带大三个儿子和一个女儿，一家人关系很亲，三个儿子年纪轻轻就帮忙打工帮补家用。

律师说，两兄弟是因为不满母亲被打，一时气愤才挥拳打伤人，他们后来懊悔不已，主动到警局自首。

案情没有揭露，涉案的拉伊汉是否被控上庭。据悉，他目前人在国外。