樟宜机场T2重开初期 每天接待10至20趟航班

（早报讯）关闭两年的樟宜机场第二搭客大厦（T2）来临星期天（5月29日）起分阶段重开，初期阶段每天会接待10至20趟抵境航班。

T2南侧的抵境通关设备、行李传送带和登机口会率先投入运作，主要帮忙接待第三搭客大厦（T3）航空公司在高峰时段来新的航班。为了确保运作顺利，T2今明两天试行运作，其中三趟T3航班改为在T2降落，包括今天（26日）下午3时15分从泰国曼谷抵新的新加坡航空SQ707航班。据记者观察，这趟航班有约200名旅客，从下飞机、通关到取行李，整个过程约15分钟。

T2是在2020年5月暂停运作，期间展开翻新和扩建。在翻新之前，南侧抵境厅设有16个人工通关柜台和八个自动通关通道，翻新后人工通关柜台减至12个，自动通关通道则增至34个，包括可供行动不便者和大家庭使用的六个特别通关通道。

目前只有16个自动通关通道投入运作，随着更多旅客登记生物特征资料，机场会开放更多通道，加快旅客的通关过程。行李提取区则有三个传送带，其中一个比之前更长30米，方便旅客更容易取行李。

也有少数T3航班会从T2起飞。乘搭这些航班的旅客须先在T3办理登机手续，再乘搭高架轻轨列车到T2登机。

T2在2024年完成翻新扩建后，每年可接待2800万人次的旅客，将是樟宜机场年度客容量最大的搭客大厦。