本地冰冻鸡供应足 民众无需抢购

（早报讯）尽管6月起马来西亚暂停活鸡出口，但本地有足够的冰冻鸡供应，政府促请民众不要恐慌抢购鸡肉，其中职总平价集团有长达4个月的冰冻鸡库存。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（5月26日）傍晚走访职总平价生鲜食品配送中心后对记者表示，本地冰冻鸡、鸡肉加工食品供应充足，进口商和零售商也提前订购鸡肉，这些产品在未来数个星期会陆续抵达本地。

“我们正致力和业者、进口商合作，寻找其他替代来源，以确保我们获得持续供应，我鼓励每位新加坡人依照正常用量购买，无须超额购买或囤货。”

马国政府23日宣布，为应付当地鸡肉供应短缺的问题，从6月起暂停每月出口360万只活鸡，直到鸡肉供应与价格恢复稳定为止。本地去年进口的鸡肉，34%来自马国，主要是运到新加坡宰杀和冷却的活鸡，因此出口禁令势必影响鸡肉供应与价格。

职总平价集团副总裁王尹萱指出，除了有长达4个月的冰冻鸡库存，另有额外2个月的冰冻鸡供应，正从国外运来本地途中。

有消费者担忧鸡肉供应短缺，纷纷提前到超市和巴刹购买冰冻鸡和鲜鸡。询及职总平价超市是否有意限制消费者购买鸡肉数量，王尹萱指目前超市仍有能力补货，未来一旦需求增加，他们会视情况采取行动。职总平价集团也正尽一切所能，降低民众的生活成本。

马国宣布暂停出口活鸡后，新加坡食品局正密切关注情况，将同进口商合作包括增加从其他来源进口的鸡肉以减少影响。食品局也指出，冰鲜鸡的供应可能暂时受影响，但冰冻鸡可缓解不足，同时呼吁消费者调整选择，例如改吃冰冻鸡或其他肉类，且只买所需分量。