新日成立经济对话机制 加强经济关系

（早报讯）李显龙总理今晚（5月26日）与日本首相岸田文雄会晤，两名领导人会后宣布成立日本—新加坡经济对话机制，加强双边经济关系。

日本—新加坡经济对话（Japan-Singapore Economic Dialogue，简称JSED）将由两国副部长或常任秘书主持，着重讨论加强双边经济合作，包括日本提出的亚洲未来投资倡议（Asia-Japan Investing for the Future），以及就国际和区域局势发展交换意见。

对话机制的详情日后公布，新加坡将委派贸工部的一名常任秘书为代表。

根据我国外交部文告，李总理和岸田文雄在会谈中再次肯定两国长期和密切的合作关系，两国多方面的合作和密切的人员交流也打下了基础。两名领导人还商讨了国际和区域发展，重申维持开放和包容的区域架构至关重要。

两位领导人也见证了两项合作备忘录的交换。其中一项是新加坡政府科技局和日本数字厅就数码政府转型的合作，达成的备忘录。

另一项合作备忘录是由新加坡企业发展局和日本贸易振兴机构签署，主要是通过推动两国起步公司和创新生态系统的更大准入，加强新加坡和日本之间的创业家和企业流动，尤其是在数码转型和绿色转型等具增长机会的新兴领域推动更深入的合作。