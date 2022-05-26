倒车辗断同事左腿 叉车操作员入狱九天

（早报讯）男子开叉车倒车时撞倒同事，碾过对方的双腿且导致对方左脚截肢，因疏忽行事导致重伤被判监禁九天。

被告廖峇彼（71岁）面对一项疏忽行事导致重伤的罪名，今天（5月26日）承认罪名后被判刑。

意外发生在2020年6月22日早上9时35分许，地点是裕廊海港路的一座办公楼。

被告案发时受雇于海山装卸私人有限公司，受害者王宙明（68岁）则在同家公司兼职。

案情显示，被告当天正在办公楼的空地操作一辆16吨重的叉车，当时正下着雨。他刚从叉车卸货，正准备倒车。

受害者则站在叉车后方的约2.5米外，他忙着数钢管，没望着叉车的方向。被告倒车前有往左右看确保没人，但他没有查看盲点，因此没注意到受害者。

叉车撞倒受害者时碾过他的双腿，受害者立即失去意识。周围的人发现后马上大喊示意被告停车，有人则电召救护车，受害者随后送往国大医院救治。

受害者双腿受重伤 左腿得截肢右腿骨折

医疗报告显示，受害者的双腿受重伤，左腿得截肢，右腿也骨折；由于双脚已伤得不成形，医生还得为他进行植皮手术。受害者事后向雇主索取工伤赔偿。

代表律师求情时表示，被告唯一的失误是没查看盲点，除此之外他驾驶时都做了必要的检查。叉车倒车时也会发出响亮声响，警示周围的人避开，公司员工都应该知道这时不可以靠近叉车。

律师也指出，这是被告操作叉车48年来，首次发生意外。被告对自己的行为感到非常抱歉，还曾到医院探访伤者，律师恳请法官从轻发落。

控方同意这起案件没有加重被告罪责的因素，但鉴于受害者的伤势严重，控方认为他仍应该被判入狱。（人名译音）