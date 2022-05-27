（早报讯）美国零售公司的业绩报捷，提振投资者的情绪，带动美国三大股指连续两天上扬。道琼斯工商指数涨1.61％，标普500指数上升1.99％。纳斯达克指数也涨2.68％。

亚太股市方面，日本股市今早（5月27日）开盘上升1.37%，韩国和澳大利亚股市分别上涨0.9%和1.18%。

美国联邦储备局会议纪要显示的加息计划符合预期，本地股市回弹29.60点或0.93％。新加坡海峡时报指数昨天闭市报3209.18点。

以下是今天（5月27日）值得关注的股票：

1.新电信（Singtel）今早开市前发布截至今年3月底的2022下半财年和全年业绩。2022财年全年净利大增逾两倍至19亿4850万元，主要是因为集团脱售Australia Tower Network（ATN）的70％股权后取得净特别收益。集团董事会建议派发每股4.8分年终股息。

由于全国宽网迁移营收减少、持续受到冠病疫情的影响，以及传输服务业务继续面对挑战，全年营收下跌2％至153亿3910万元。

另一方面，针对新电信有意将巴帝Airtel（Bharti Airtel）价值高达20亿美元的股权脱售给巴帝电信（Bharti Telecom）的报道，新电信发文告表示新电信这几十年来一直是巴帝Airtel的战略投资者，它依然是集团国际投资组合的核心投资。

2.IHH医疗保健集团（IHH Healthcare）发布第一季业务报告，受益于医疗费和医疗服务收入的增加，集团营收同比增长6％至42亿令吉（约13亿新元），净收入上涨31％至4亿9330万令吉。此外，集团将把实验室业务发展为核心业务，并推动数码化转型。

3.美罗控股（Metro Holdings）今早开市前发布截至3月底的半年和全年业绩。全年净利上扬35.5％至2370万元，全年营收增加3.3％至1亿零50万元，主要由零售业务的销售增加带动。

4.凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）披露，美罗控股独资子公司Metro ARC Investment投资600万元在集团的数码医疗科技业务。