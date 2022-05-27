新电信2022财年净利增加逾两倍至19.5亿元

（早报讯）新电信（Singtel）2022财年全年净利大增逾两倍至19亿4850万元，主要是因为集团脱售Australia Tower Network（ATN）的70％股权后取得净特别收益。集团董事会建议派发每股4.8分年终股息。

集团今早（5月27日）开市前发布截至今年3月底的2022下半财年和全年业绩。由于全国宽网迁移营收减少、持续受到冠病疫情的影响，以及传输服务业务继续面对挑战，全年营收下跌2％至153亿3910万元。

集团旗下的巴帝Airtel（Bharti Airtel）转亏为盈的表现坚韧，带动集团的基本净利（underlying net profit）增加11％至19亿2000万元。

就半年业绩而言，集团的净利同比增加超过10倍至9亿9450万元；营收报76亿8660万元，比去年同期减少6.5％。

新电信集团总裁袁坤满在文告中指出，澳大利亚移动业务和区域联号公司巴帝Airtel（Bharti Airtel）这一年的表现稳健，取得了良好业绩。随着商务和休闲旅游活动回升，漫游服务营收显露初步复苏迹象。在政府和企业加速推动数码化的情况下，市场对子公司恩士迅（NCS）业务的需求强劲。“我们预计这股势头会持续到新财年。”