红山和女皇镇推出逾2500黄金地段预购组屋单位

（早报讯）新一轮预购组屋销售活动推出4583个单位，超过半数位于红山和女皇镇这两个黄金地段组屋项目。红山和女皇镇项目的四房式单位不含津贴售价，分别从54万元和51万1000元起。

根据建屋发展局今天（5月27日）发出的文告，本轮预购组屋销售活动的五个项目中，位于红山和女皇镇的组屋项目在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing Model，简称PLH）下推出。

红山项目Bukit Merah Ridge共有1669个单位，预计2028年第一季度建成，等候期为60个月。这一项目有443个三房式和1226个四房式单位，四房式单位不含津贴的售价从54万元起。

这也是本轮销售活动中单位最多的项目。

位于女皇镇的黄金地段组屋项目Ghim Moh Ascent共有867个单位，当中有196个三房式单位以及671个四房式单位，四房式不含津贴的售价从51万1000元起。同样预计在2028年第一季度竣工。

Ghim Moh Ascent项目共有867个单位，预计在2028年第一季度竣工。（建屋发展局提供）

由于PLH组屋售价涵盖政府提供的额外津贴，让更多买家负担得起这类组屋，政府会在屋主转售组屋时收回这笔额外津贴，以确保对其他新组屋买家公平。

红山和女皇镇项目的津贴回收率为6％，与今年2月推出的加冷黄埔以及去年11月的梧槽PLH项目一样。

红山和女皇镇这两个PLH项目预留给已婚子女优先计划的单位是其他成熟市镇预购组屋项目的三分之二。多达20％单位将保留给在这个计划下首次购屋的家庭，多达2％则留给第二次购屋的家庭。

大巴窑义顺和裕廊西也有新组屋项目

除了这两个黄金地段项目，本轮预购组屋项目还包括位于大巴窑成熟市镇的项目，非成熟市镇义顺和裕廊西则各有一个项目。

大巴窑的Kim Keat Heights项目共有385个单位，涵盖二房式灵活单位至四房式单位。（建屋发展局提供）

大巴窑的Kim Keat Heights共有385个单位，涵盖二房式灵活单位至四房式单位，四房式单位不含津贴的售价从42万元起。这一项目预计在2027年第三季度完工，等候期为55个月。

位于裕廊西的Lakeside View共有1016个单位，涵盖二房式灵活单位至五房式单位。义顺的Yishun Beacon共有646个单位，包含二房式灵活单位、四房式和五房式单位。这两个项目的等候期较短，预计需要少过四年的时间建成。

8月和11月分别还会出售4900和9500个单位

除了预购组屋项目，建屋局也推出1952个剩余组屋单位，其中34%已完工。

公众即日起可上建屋局网站提出申请，截止日期是下周四（6月2日）。

建屋局8月会在宏茂桥、红山、蔡厝港、裕廊东、淡滨尼和兀兰等推出约4900个单位。11月则会在武吉巴督、加冷黄埔、女皇镇和义顺等推出约9500个单位，具体数量有待敲定。