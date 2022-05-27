本地股市早盘上涨0.46％

（早报讯）受美国股市上涨带动，亚洲股市今早（5月27日）普遍上扬，本地股市也高开高走。

截至中午12时午休，新加坡海峡时报指数上涨14.78点或0.46％，报3223.96点。整体股市交易量6亿8285万股，交易总值4亿7531万元。全场有221只上升股，下跌股有134只。

占海指权重最大的本地三只银行股今早全面上涨，大华银行（UOB）上涨0.96％至29.39元。星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）分别起0.32％和0.26％，报31.13元和11.69元。

区域股市方面，日本、深圳、韩国和台湾分别上涨0.52％、0.45％、0.85％和1.71％。

银河—联昌证券研究昨天发布的报告指出，尽管外部风险不断增加，在安全管理措施放宽以及边境重开的带动下，零售、陆路和航空交通领域将从中受益，并继续提振国内经济活动的表现。

该行看好建筑股，因为旅游边境重新开放后，劳工短缺的情况将缓解。考虑到新加坡建筑业活动稳步复苏，以及建材价格上涨快于预期，BRC亚洲（BRC Asia）和泛联集团（Pan United）今年的盈利表现料有惊喜。

个股消息方面，新电信（Singtel）发布截至今年3月底的全年业绩，净利大增逾两倍至19亿4850万元，主要是因为集团脱售Australia Tower Network（ATN）的70％股权后取得净特别收益。集团董事会建议派发每股4.8分年终股息。