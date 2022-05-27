涉诈骗或当钱骡骗逾550万元 295人助查

（早报讯）警方展开为期两周的执法行动，295人涉及诈欺或充当钱骡被调查。他们涉嫌参与的案件超过746起，涉及的总金额逾550万元。

警方今天（5月27日）发文告说，商业事务局联合七大警署在本月14日至26日展开为期两周的执法行动。

共有199名男子与96名女子因涉及诈骗或当钱骡等罪行，正在协助警方调查，他们的年龄介于16岁和80岁之间。

文告指出，协助调查的嫌犯涉及超过746起诈骗案，包括发送假商业电邮、假冒政府官员、电子商务、网络爱情、投资、求职、借贷与租房等，受害者总损失超过550万元。

协助调查的295名嫌犯分别面对欺诈、洗黑钱、无执照提供付款服务等罪名。一旦欺诈罪成，他们将面临最长10年的监禁和罚款；洗黑钱罪名成立者将面临最长10年监禁、最高50万元的罚款，或两者兼施。无照提供付款服务罪名成立，涉案者将面对最长三年监禁、最高12万5000元罚款，或两者兼施。

警方表示，当局严肃看待任何诈骗行为，并会严惩不法之徒。

警方提醒公众，不可让他人使用自己的银行账号或电话号码，以避免卷入骗案，成为骗子的同伙。这些信息若被他人利用来犯罪，信息的提供者也得承担责任。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都会保密。