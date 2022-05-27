起步谷投资网络助公司配对商业巨头 促投资与海外机会

（早报讯）裕廊集团（JTC）为落户纬壹科技城起步谷的超过700家起步公司推出新的配对计划，让它们与商业巨头对接，争取创新和研发合作、投资、进军海外市场以及融资等机会。

贸工部长颜金勇今天（5月27日）下午在首届起步谷科技嘉年华会（LaunchPad TechFiesta 2022）活动上，宣布了这项称为起步谷投资网络（LaunchPad Investor Network，简称LINK）的新计划。

LINK计划已确定在农食品、金融科技、物流、城市出行和可持续发展等新兴增长领域的合作。这是裕廊集团扶持起步谷的起步公司成长，协助它们取得市场和融资机会的努力之一。

共八家本土和跨国企业加入这项计划的首批商业巨头行列，包括现代汽车集团旗下扶持新兴科技起步公司的Hyundai CRADLE、跨国农产品贸易与加工企业路易达孚集团（Louis Dreyfus Company）和过滤系统制造商曼胡默尔（MANN + HUMMEL）。

其他还有科技公司得尊（DeClout）旗下孵化公司DeClout Ventures、电子零件分销商世健系统（Excelpoint）、新加坡国际港务集团创投基金单位PSA unboXed、Grab和冬海集团（Sea Limited）。

过去三年，这些企业对本地八家起步公司共投资超过2300万美元（3150万新元）开发新解决方案。

另一方面，裕廊集团也推出第二届“裕廊集团创新挑战”（JTC Innovation Challenge），并拨出400万元为建筑环境领域制定新的解决方案，活动获得新加坡企业发展局（EnterpriseSG）支持。

这项挑战活动将物色合作伙伴一起解决公共领域面对的建筑环境挑战，包括协助政府部门可持续地建造和运营、更好地管理建筑周期成本，以及改善整个建筑周期的安全和生产力。

入选的项目将获得高达25万元的资助，裕廊集团将提供领域专长和试点。