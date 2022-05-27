李总理：单一食品来源中断 不会过度影响我国

（早报讯）李显龙总理说，如今世界动荡，供应链受干扰和通货膨胀等问题导致物价居高不下，一些国家政府为此限制货物出口，令人遗憾。但他强调，我国这些年来一直在建立库存作为缓冲，推进食品来源多元化，确保任何单一来源中断，都不会过度影响我国。

乌克兰战争暴发以来，全球供应链持续受干扰，许多国家陆续颁布粮食出口禁令。今天（5月27日）结束访日行程的李总理，接受新加坡媒体访问时说，这样的情况令人遗憾，但并不在意料之外。

“这就像发生在冠病疫情初期的情况，当时口罩和个人防护装备供不应求，各国争先恐后地保障和满足国内需求，拦截和征用在本国制造的物资，甚至是过境的物资。”

如今，食品供应链受乌克兰战争冲击，通胀高企。李总理说，各国政府感受到压力，有时会采取非常规措施，如禁止产品出口。新加坡作为进口食品的消费国因此受到影响。

国家禁止出口的行为如果违反规则，我国可向世界贸易组织提出申诉。然而，李总理指出，这是个漫长的过程，而当务之急是确保粮食供应。

李总理说，应对食品供应量受干扰的方法，不是现在才采取行动；我国这些年来一直这么做，即建立缓冲库存和韧性，以及推进食品来源多元化。

“如此一来，任何单一来源中断都不会过度影响我们。如果不能从一个地方购买鸡肉，可以向其他国家购买。这次是鸡肉供应受影响，下次可能是别的商品。我们必须做好准备。”

马来西亚为应付当地鸡肉供应短缺问题，将从6月起暂停每月出口360万只活鸡。本地去年进口的鸡肉有34%来自马国。全球第二大小麦生产国印度，继5月中禁止小麦出口后，本周也宣布限制糖出口量。

总理说：“世界非常动荡，通货膨胀和生活费都是我们面对的问题，然而，纵观大局，在价格调涨之外，还可能发生更多干扰和破坏。我们已经看到一些迹象。”