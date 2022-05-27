消费者“鸡不可失” 鸡饭摊生意火红

（早报讯）马来西亚6月开始暂停出口活鸡，本地消费者担心在这之后吃不到新鲜鸡饭，过去两天鸡饭摊生意火红，生意额增加一成至四成不等。大部分受访摊主也准备下周开始尝试售卖其他食品。

《联合早报》记者今天（5月27日）走访多个鸡饭摊位发现，午餐排队的人龙不但比较长，食客购买的分量也明显比较多。受访摊主表示，不少食客担心下周起就没有鸡饭可吃，所以这几天的生意都非常好，不是卖出更多鸡饭，就是提早卖完。

在麦士威小贩中心的天天海南鸡饭摊主符慧莲受访时说，他们平时每天大概售出100只鸡的鸡饭分量，过去两天卖了约140只，生意额大概增加四成。食客也较早就来排队，比如昨天还未到上午11时，已经有人排队买午餐。

“我们下来会尝试售卖更多烧鸡和其他食品，比如海南猪扒。因为冷冻鸡不能用来烹煮成白斩鸡和海南鸡饭，冷冻太久的鸡在口感和质量上会比较差，也不够大只，煮的时候会出现一些问题，比如红血丝很多。”

她直言，有至少八九名员工要“养”，所以会继续开档做生意，目前已开始冰冻一些马国运来的冷鲜鸡，所以不至于6月1日马上就没有鸡饭可卖，但当存货卖完后，就得想如何经营其他小吃生意。

也在麦士威小贩中心经营兴兴海南鸡饭摊的许兴（60岁）则说，自己每天只拿10至12只鸡来售卖鸡饭，过去两天生意估计增加一成。“如果不能卖白鸡饭，我就用冷冻鸡来卖烧鸡还是炸鸡饭也行，可能生意没有那么好，但我还是要开档，毕竟每个月还是要还租金。”

在史密斯街经营169海南鸡饭的刘志豪（43岁）说，以往下午4时之后鸡饭才会卖完，但这一两天提早一两个小时就卖完所有的鸡。

在市区上班的何雯琪（38岁，行政员）昨天中午买了超过10包的天天海南鸡饭和同事一起享用。她说：“我们平时都常吃这摊鸡饭，这几天听说鲜鸡供应会短缺，让我们听了觉得嘴馋，但希望不会真的没鸡饭卖。”

其祥食品集团宰鸡场 24小时运作提高产量

另外，在马国经营养鸡场的新加坡其祥食品集团日前在社交媒体Tiktok发短视频和在面簿发文透露，宰鸡场已开始24小时运作，提高产量，以满足顾客的需求。公司网站也在过去两天被公众挤爆。

集团业务发展主任沈宝源受访时透露，本地供应商已做一些准备，将一些鲜鸡宰杀后冷冻起来，专门提供给那些主要售卖鸡肉的业者。他说：“应该不会出现6月1日断货没有鸡卖的情况，我们这几天也只让一些零售商多拿一点货，不能把所有的货都卖光。”