日本能否在区域事务发挥更大作用 取决于它和个别国家的双边关系

（早报讯）日本在本区域安全事务中发挥更大作用越来越重要。能否做到这点，取决于它同个别国家的双边关系，以及日本的整体姿态能否证明自己可为本区域安全局势增值。

在日本东京进行工作访问的李显龙总理，今天（5月27日）结束行程前，接受新加坡媒体访问。他说，本区域每个国家包括日本在内，都在重新评估他们的防务姿态和国防开支战略，他们一直在逐步加强防务能力，这些年来也逐渐增加国防开支。

但李总理提醒，每一个国家都尝试让自己安全，但作为集体，所有国家都可能让其他国家感到不安全，大家就都陷入更糟的处境。所以各国应该合作，保障集体安全，但日本的情况因为战争历史而尤其敏感。

总理昨天（26日）在第27届国际交流会“亚洲的未来”发表讲话时，提出日本应思考如何处理太平洋战争那段历史，以了结长期遗留的历史问题，进而能对区域安全合作做出更大贡献。

他今天受询时进一步阐述了日本能如何在本区域安全事务中扮演更大的角色。

李总理说，除了展示自己有能力为区域安全局势增值以外，日本也在和其他国家进行双边军事演习、培训、交流、互访等，例如日本军舰不时也会访问新加坡。日本也参与区域防务与安全对话机制，如亚细安地区论坛和亚细安加八防长会议。

“当然，他们也有非常重要的美日安保同盟，是日本防务和安全的基石。”

总理指出，日本和部分国家在安全领域的合作可能进展较快，例如日本与东南亚的防务关系正在推进中。

然而，在东北亚，日本与近邻韩国的关系困难，与中国的关系更是艰难。总理说：“尽管如此，我认为日本人明白，这些国家永远是他们的邻国，他们须要，也会尽力，与这些国家建立合作关系并共存。”

李总理昨天与日本首相岸田文雄会晤，讨论的话题包括美国总统拜登星期一（23日）正式启动、新日两国都参与的印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework）。

针对新加坡作为框架创始国之一，如何回应中国对这个框架的批评，总理今天受访时说，印太经济框架旨在推动经济合作，并且是包容的，开放让各国申请。

根据早前媒体报道，美国应其他创始国要求，同意让这个新的多边经济框架对中国保持开放。

李总理说，新加坡支持中国所提出的“一带一路”倡议，也加入了全球发展倡议之友小组。与此同时，我国同美国有合作，如新美自由贸易协定，如今也决定参与印太经济框架。“我不认为两者是互不兼容的，或仅仅因为一方在深化合作，就意味着对另一方不利。”