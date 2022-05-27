李总理：日本参议院7月选举后 日本可能重开边境

（早报讯）日本人民对冠病疫情扩散依然有所担忧，所以日本政府在开放国门方面非常谨慎。李显龙总理认为，待日本参议院7月选举后，有可能重开边境。

李显龙总理今天（5月27日）结束访日行程。他接受媒体访问时透露，昨天与日本首相岸田文雄会晤时，转达了许多新加坡游客急切想要到日本旅游的期望。

他说：“我告诉首相岸田，以往有很多新加坡人定期到日本旅游，并急切想要重回日本吃料理、滑雪、看风景和探访寺庙景点。我们希望日本能重开边境，届时班机一定客满。我相信他已听到这些反馈，我也希望能尽快实现。”

不过李总理也指出，日本政府在决定几时开放国门让旅客重新入境时，须顾及人民的担忧。“日本参议院7月选举。我可以肯定，他们不会要在选举前仓促行动。但选举后，如果冠病疫情稳定，我想有相当大的机会我们能恢复人员流动。”

日本订于7月25日举行参议院选举，这将是岸田文雄当选后面对的首场参议院选举。

日本近期开始逐步放宽边境管控，本月底将先允许美国、英国、新加坡和泰国四个国家的“小型团体”入境，但总人数限50个。下个月10日起，日本将允许36个国家的游客以参加旅行团的方式入境。

李总理上次访问日本是在2019年，疫情爆发前。此次重回日本，李总理称赞日本人在防疫上很自发，而且非常认真。

日本人在疫情前就有感冒戴口罩的习惯。因此当政府鼓励每个人戴口罩防疫时，无需强迫，但人们会对彼此有这样的期望。

李总理希望新加坡人在疫情后，也能养成感冒戴口罩的习惯。“我希望人们能有意识，如果身体不适就该戴口罩……现在我们也习惯了戴口罩，现在已不觉得奇怪了。”