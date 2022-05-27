疏忽撞死82岁翁 老汉监九周吊牌八年

（早报讯）兼职私召车司机载孙子上学，回家途中撞倒82岁老翁，导致后者伤重不治，被判坐牢九周及吊销驾驶执照八年。

被告柯纯英（67岁）被控一项疏忽驾驶导致他人死亡的罪名，今天（5月27日）认罪。

这起致命车祸发生于2020年11月11日早上8时35分许，地点是在武吉巴督西4道朝武吉巴督西2道的路段。

被告当时是兼职私召车司机，案发时正与妻子载送孙子到幼儿园后开车回家，不料却在回家途中发生意外。

案情显示，老翁李海平（82岁）没有查看来往的车子，就从马路旁的草坪踏出去。被告也没有注意到老翁，闪避不及撞倒对方。

事发后，被告马上刹车并下车查看情况，发现老翁躺在地上一动也不动，嘴巴耳朵流鲜血，而且已失去意识。附近公众马上电召救护车。

在送往黄廷方综合医院的路上，老翁还有脉搏呼吸，但途中突然心脏骤停。医护人员发现他的头部受重伤，颅骨骨折且脑部出血，最后抢救不果，老翁在车祸发生约一小时后逝世。

庭上揭露，被告以每小时27至32公里的车速驾驶，少于事发路段的每小时50公里车速限制。

控方指出，被告疏忽驾驶且未查看周围的环境，但考虑到他遵守车速限制，认为他的罪责没那么高。控方认为除了吊销驾驶执照外，被告应被判入狱两至四个月。

代表律师求情时表示，被告车祸后继续留在现场，也竭尽所能为被撞老翁提供援助，促请法官判他坐牢两个月即可。

被告今天开始服刑。（人名译音）