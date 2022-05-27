网上佯称出售新马旧钞 男子骗九人判监六个月

（早报讯）声称妻子怀孕急需用钱，男子盗用网上女子的头像和旧钞照片，再佯装女子打广告以低价出售新马旧钞，结果钱一到手后就闹失联，短短三天内骗走九人近4000元。

被告许修轩（译音，36岁）面对11项控状，包括抵触滥用毒品法令和欺骗。他今天（5月27日）承认其中四项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢六个月。

根据案情，被告去年从面簿下载他人上载到网上的旧钞照片后，在网购平台Carousell开设账号，利用下载的旧钞照片打广告，以低价出售马来西亚和新加坡的旧钞。

实际上，被告根本没有这些旧钞，他也认为女性的形象比较能促使他人购买旧钞，于是盗用一名女子的照片作为账号的头像。

去年5月24日，一名男子看到被告的广告后，向被告购买10令吉和1000令吉的旧钞，并支付被告588新元。

然而，被告钱到手后，却以各种理由拖延，他起初称需要经过一些行政和包装工作再寄出旧钞，后来又称行政工作繁忙，才会一再拖延。

被告接着说面对一些问题，改口说会退款给男子，但他却坚持男子的银行户头和PayNow有问题，无法退款，更发假截图作证。

其他受害者则在付款后，发现无法联系上被告，有人报警揭发了被告的罪行。

调查显示，去年5月24日至26日，共有九人上当，前后损失3996元。被告把骗来的钱充当妻子的生活费，以及支付早前因赌博而欠下朋友的债务。

另外，被告也在去年6月9日被发现持有吸毒用具，他过后坦承自己曾吸食毒品。