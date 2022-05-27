世界卫生大会采纳新加坡提出加强城市卫生应急准备决议

（早报讯）世界卫生大会通过新加坡提出关于加强城市卫生应急准备和反应的决议案，决议获得世界卫生组织所有六个区域的国家的支持。

这是新加坡第一次在世界卫生大会上提出决议案，从中呼吁世界卫生组织成员国投入资源加强城市卫生应急准备，采取政府整体协作和跨部门的方式规划和做出反应。决议也呼吁各国加强对地方和亚群人口（subnational levels and subpopulations）的重视，以及和国际伙伴合作学习和分享良好做法。

卫生部长王乙康在大会探讨决议案时发言强调，病毒会快速地在城市扩散，城市因此是应急准备和反应的第一道防线，成员国应该马上加强卫生应急准备。

他说：“我希望世卫组织和世界能关注底线，即有多少人会死亡和病重，而不是顶线，即多少人被感染。科学正为我们指明方向，因为病毒会快速变异。针对具体变种毒株的疫苗需要约六个月才能研发出来，并且要多几个月才能生产。我们无法跟上病毒变种的步伐，最好的办法是保护自己，避免感染严重疾病。”

他也呼吁世卫组织成员国加快接种冠病疫苗工作的速度，降低重症和死亡率，以便恢复贸易和旅游。

随着本届世界卫生大会结束，新加坡也结束世界卫生组织执行委员会的三年任期，也不再担任加强世卫组织防范和应对突发卫生事件工作组的受委成员。

卫生部指出，王乙康也在出访瑞士日内瓦期间同丹麦、马来西亚、新西兰、泰国、荷兰、英国的卫生部长，以及世卫组织总干事谭德塞会晤。