非法逗留女子逃追捕坠楼亡 男租户窝藏罪成坐牢八个月

（早报讯）中国籍女子非法逗留狮城七年，被执法人员包围时爬出组屋窗外坠下亡，窝藏女子的男租户被判坐牢八个月。

被告张国强（47岁）面对一项窝藏逾期逗留者的罪名，他原本不认罪，经审讯后被判罪成，今天（5月27日）被判刑。

死亡的女子是41岁的龚秀贤。zaobao.sg早前报道，龚秀贤在2013年12月获得30天效期的探访证入境我国，但她过后预期停留在本地，以在家中当私人按摩师和在巴刹摊位卖衣物为生。

2020年11月2日清晨6时许，移民与关卡局人员接获通报后，到友诺士弯第24座组屋展开突击行动。龚秀贤爬出四楼单位的窗外逃避追捕，但失足坠下身亡。验尸庭去年针对龚秀贤的死因发表研讯结论时，验尸官表示这是一场不幸的意外。

移民局今天发文告书，龚秀贤与张国强是朋友。张国强自己也是租客，他租下金敦大厦（Kembangan Plaza）和友诺士弯的单位后，再签租房合约，允许龚秀贤入住并管理这两个单位。

龚秀贤从2019年7月起住在金敦大厦的单位，同年10月搬入友诺士弯的单位，事发时已入住超过一年。

被告声称，他以为龚秀贤持有有效的眷属准证（Dependant's Pass），因此没有证实她是否合法在本地逗留。由于被告没有履行义务，未确保龚秀贤的移民准证有效就让她住进单位，触犯了移民法令。

移民局提醒公众，出租单位前必须进行三步骤检查，确保外籍租客在本地合法逗留：查看租客的移民或工作准证原件、确保准证显示的个人资料与护照的资料相符，以及到人力部或移民局官方网站，查证准证是否有效。

若只完成其中一个步骤，或在知情的情况下窝藏非法逗留者，罪成可面临六个月至两年监禁，及罚款最高6000元。完成两个步骤者也属于疏忽犯案，罪成可被判罚款最高6000元，或坐牢12个月，或两者兼施。（人名译音）