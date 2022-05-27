航空业料年底前可恢复疫情前近九成工作队伍

（早报讯）航空业踏上复苏之路，业者积极招聘，航空业的工作预计可在年底前恢复到疫情前近九成的水平。

交通部高级政务部长兼全国职工总会副秘书长徐芳达今天（5月27日）在“航空一心”职业展上致辞时说，新加坡的乘客量已恢复到疫情前近50％的水平，比预期更早达到目标。

“我们必须确保航空业有足够的人力跟上航空旅游和旅游业的复苏步伐。”

他提到，为期两天的职业展共有近2000个职位空缺待填补。职位横跨机场零售、服务与运作、航空政策、宇航工程和资讯科技等。

“这只是一个开始，下来还有更多项目协助公司吸引和召回员工。通过这些努力，我们预计航空业的工作队伍可在年底前，恢复到疫情前近85％至90％的水平。”

过去两年，航空业因疫情关系流失33％到50％的员工。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生早前指出，人力部正与交通部、贸工部、旅游局和民航局一同努力，有针对性地支援航空业和旅游业，包括限时提供额外的外籍雇员配额，确保这些行业能够迅速反弹、抓住机遇。

另外，民航局、全国职工总会、就业与职能培训中心接下来会和其他伙伴机构，包括新加坡劳动力发展局、新加坡精深技能发展局和主要的航空业雇主合作，推出一站式的“航空一心”职业网站（OneAviation Careers Hub）。除了查询航空业的职位空缺，公众可通过一站式网站寻找不同的转业计划，了解适合自己的培训课程等。

“航空一心”职业网站预计今年第三季推出。