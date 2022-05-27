含未申报过敏原 食品局召回青葱蘸料和炸虾条

（早报讯）由于含有未申报的过敏原，新加坡食品局宣布召回一款澳大利亚青葱蘸料和一款泰国虾条。

根据食品局今晚（5月27日）发布的文告，被召回的产品分别是含牛奶过敏原，来自澳洲的青葱蘸料“Chris' Homestyle Plant Based Spring Onion Dairy Free Vegan 200g Dip”，以及含软体动物（乌贼）、牛奶和黄豆过敏原，来自泰国的炸虾条“Hanami Toasted Prawn Cracker (Original Flavour)”。

这两款产品之前已被澳洲新西兰食品标准局（FSANZ）下令召回。由于受影响的产品也进口到新加坡，食品局因此指示进口商Kaiser Foods和Yen Investments也召回产品，回收行动正在进行中。

食物内的过敏原可能造成对它敏感的个人出现过敏反应，在食品销售法令下，商家售卖含有过敏原的食品须在包装上清楚注明，以保障公众健康。

除了对牛奶、软体动物（乌贼）和黄豆过敏的人以外，含有这些过敏原的食品一般不会对消费者造成食安威胁。

食品局指出，已购买受影响产品并对上述食材过敏的消费者不应食用。那些已食用上述产品，并对自己的健康状况有所顾虑的消费者应咨询医生。