甘巴士工业楼垃圾房现氯气 民防疏散20人

（早报讯）甘巴士弯（Gambas Crescent）工业大厦今早（5月28日）发生事故，底层的垃圾压缩房有氯气泄漏，民防部队派出危险物质控制队到场，稀释氯气并确保它不会外泄。

事发地点是“Nordcom II”工业大厦，新加坡民防部队今早7时15分接获求助通知。

民房人员用水枪稀释垃圾压缩房探测到的氯蒸汽。（取自新加坡民防部队面簿）

根据民防部队的面簿贴文，消防员抵达现场，发现底层的垃圾压缩房有氯气（chlorine）后，立刻用一支水枪稀释氯蒸汽。消防员也用鼓风机确保氯蒸汽不会外泄。

为安全起见，民防疏散了工业大厦里的大约20人。

记者赶到现场后，受访的工业大楼员工表示，他还不知道发生什么事，早上一来上班后，就已经被叫离开大楼。

据观察，出事的工业大厦距离三巴旺弯第366A座组屋不到50公尺。该座与毗邻几座的组屋的上百居民，纷纷赶下楼看个究竟。

警方也到场支援。（陈靖文摄）

民防部队派出六辆消防车和应急车辆到场。警方也在现场维持秩序。