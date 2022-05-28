李显龙总理：乐见国人出国旅游 呼吁继续支持本地小贩商家

（早报讯）随着日本进一步放宽边境管制，李显龙总理乐见新加坡人待赴日旅游，但也呼吁人们继续支持本地小贩和商家。

李总理昨天（5月27日）结束在日本东京的工作访问，今天发面簿贴文说自己已经返家，并且分享数张此次行程走访筑地场外鱼市场的照片。

李总理写道，他昨早趁工作未开始前走访筑地场外鱼市场，由于下着雨，人潮不拥挤，店家都热情好客。他也观察到当地许多人仍戴着口罩，谨慎防疫。

“许多新加坡人都在期待日本进一步放宽边境措施后赴日旅游。我也希望这能尽快实现。与此同时，我希望大家能继续支持本地小贩和商家。随着冠病疫情改善，国际旅游增加，希望我们能欢迎更多旅客来到我们的城市。”

Am back home from my Tokyo trip. Managed a #jalanjalan to the famous Tsukiji outer market yesterday morning before the... Posted by Lee Hsien Loong on Friday, May 27, 2022

日本外交部官方网站昨天显示，新加坡被列为最低传播风险的蓝色类别。来自蓝色类别国家和地区的人无论疫苗接种状态，6月1日入境日本时都不必接受冠病检测或隔离。不过，新加坡人入境日本时，仍须出示出发前72小时内的核酸检测（PCR）阴性证明。

本地不少旅行社昨天和今天都接到更多有关日本旅行团的询问和预订。