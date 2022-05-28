许宝琨：涉及种族宗教的职场歧视 一起也嫌多

（早报讯）近年来针对种族和宗教的职场歧视投报已不常见，但在多元种族、宗教和文化的新加坡，一起案例也嫌太多。多项有关种族和宗教和谐关系的调查也显示，许多民众特别是少数种族，希望进行更多的公开讨论。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生说，劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）从2014年至去年上半年，平均每年接获379起涉及职场歧视的投报，但多数和雇员国籍、年龄和性别有关，因个人残疾、种族和宗教信仰的歧视较少。

他今早（5月28日）在种族和谐资源中心（OnePeople.sg）与新加坡政策研究所（IPS）联办的社区领袖大会上，以主宾身份致辞时表示，知道有少数种族持续感觉本身在职场上遭差别对待，包括雇主倾向聘请特定种族，因此有必要建立一个强有力的机制，来维护职场的公平性，并解决长期可能出现的焦虑。

他过后在对话环节上举例，若一家公司需要招聘负责中国市场的经理，在广告上阐明应征者需谙华语没有问题，但不能注明只供华族应征空缺。

根据劳资政公平雇佣守则，雇主不应以年龄、种族、性别、宗教、婚姻状况和家庭责任，或身体残障与否，作为征聘和遴选雇员的基本考量。

超过250名基层领袖、学术人员、企业代表出席这场题为“保持职场和谐”的大会。

曾进行多项种族和宗教关系研究的政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士说，2019年的调查显示，有超过45%马来或印族同胞，认为他们在找工和职场升迁上，有时或经常受到歧视。

马修认为，更广泛、积极和顾及各族敏感的公开讨论，有助促进种族之间关系和减少歧视。