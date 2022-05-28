涉毒妇女三楼爬窗逃 执法员推垃圾桶接住她

（早报讯）中央肃毒局在榜鹅组屋展开行动，53岁女子“玩命”从三楼窗口爬出潜逃，还好肃毒人员推来大型垃圾桶当护垫，接住跳下的女子。

这起事故发生在本周二（5月24日），地点在榜鹅的水滨台（Waterway Terraces）组屋区。

当时中央肃毒局执法人员在那里展开行动，一名女子为了躲避执法人员，竟从三楼单位的窗户爬出，跳下二楼的屋檐打算逃跑。

根据肃毒局的CNB Drug Free SG面簿贴文指出，女嫌犯当下不顾肃毒局人员的警告，试图从屋檐处滑下去。

一名肃毒局人员见状马上从附近推来一个垃圾桶，放在女子下降的方向当护垫，她才得以安全落地。

这名女子随后被捕，并被送往医院检查。

调查显示，她涉嫌在执法人员到场前不久吸食海洛因。

记者今早走访上述地点，一名住在五楼的居民透露，当天看见执法人员在第308B座附近巡视，相信与这次执法行动有关。

据观察，女子相信是从单位厨房的窗户爬出。她尝试逃跑的地方空间狭窄，楼下是干式消防立管（dry riser）和信箱等设施。

据《新明日报》了解，被捕女嫌犯今年53岁。

肃毒局的贴文引来了约300人点赞，许多网民评论，称赞肃毒局执法人员“做得好”。

一名陈先生留言说：“吸毒者冲昏头脑时，根本不知道自己在干什么。他们的行为可能造成伤亡。”

也有人称，尝试逃跑的女嫌犯自以为聪明，但最终还是落网。

“希望她能得到感化。”