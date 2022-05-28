王乙康：猴痘在多地人传人 新加坡已做好应对准备

（早报讯）猴痘病例已经在世界20多个国家或地区发现，至今累计200多起。这种病毒原本是流行范围仅限于非洲某些地区的罕见疾病，但现在很多地方已经开始出现人传人的情况。

卫生部长王乙康今天（5月28日）在面簿贴文指出，猴痘在他最近出席的世界卫生大会上引起关注，而接下来几周如果新加坡出现病例，人们不应该感到惊讶。

“这是因为新加坡人经常出游，而且我们是商业和国际中心。值得庆幸的是，我国2019年出现过输入病例，已经制定了必要的公共卫生管控措施。”

2019年，一名38岁尼日利亚岁男子把猴痘带进我国，他后来被送往国家传染病中心的隔离病房留医。根据当时的报道，这名男子出现发烧、发冷及皮疹等症状。

猴痘是由动物传给人类的一种罕见传染病，患者通常会在两三个星期内自行康复，但有时候也可能造成严重后遗症如肺炎、败血症、脑炎，甚至是因眼睛发炎引起的失明。

王乙康提醒，如果人们出现不明原因的皮疹，就算近期没有出国旅行，也应该立即求医，以便尽早做出诊断和开始治疗。

他说：“在大多数情况下，这些皮疹是水痘等常见疾病引起的，但如果感染的是猴痘，尽快求医可以让你获得适当的治疗，避免传染给身边的人。”

王乙康在贴文中指出，猴痘的潜伏期约一至三周，症状可持续二至四周。这种疾病通常以发烧和发冷、头痛和肌肉疼痛以及淋巴结肿大开始，典型的猴痘皮疹病变会出现在面部、嘴巴或生殖器区域，然后扩散到全身。

他也说，对外行人来说，猴痘可能看起来像水痘，因此医生的诊断非常重要。“它可能导致一小部分患者出现重症和死亡。”

王乙康强调，人们应该避免与发烧或有痘样皮疹的人密切接触。“始终保持高标准的个人卫生总是好的，包括在触摸脸部之前用肥皂洗手。”

他也说，人们如果与感染猴痘而出现皮疹的患者非常接近，有可能遭到感染，但这种病毒不太可能像冠病那样引发大流行，因为病毒主要通过密切的身体接触传播，而不是像传播速度更快、范围更广的冠病病毒那样通过空气传播。