陆军开放日阔别五年登场 公众举家参观体验军营生活

（早报讯）陆军开放日时隔五年再次登场，为时三天、每日3万张的门票全部订满。不少公众举家大小前往第一方程式大楼，一起体验军营生活。

国防部长黄永宏医生今天（5月28日）出席陆军开放日及国民服役55周年（NS55）展览的开幕仪式，并参观展览。

国民服役55周年的主题是“毅勇相承”。在第一方程式大楼举行的展览，通过三个展区，为访客带来沉浸式体验，描绘55年的国民服役历程和几代国民服役人员的生活。部分展览内容也将移至下来在榜鹅和碧山举办的邻里陆军开放日，线上虚拟展览也将展出至6月12日。

陆军上一次举办开放日是2017年5月。时隔五年再次登场的陆军开放日增设有不少亮点，譬如公众可试乘契努克（Chinook）直升机。

张育豪（37岁，财务顾问）和妻子吴慧敏（34岁，销售）今天上午带着四岁的儿子一起来陆军开放日参观。他受访时表示，自己平时经常与家人分享当年当兵的趣事。“我儿子平时在家很喜欢看纪录片《Every Singaporean Son》，这次来到陆军开放日，他最喜欢的是射击的体验项目，也有机会体验我讲的军营经历。”

今年的陆军开放日首次实施入门票制度，每天最多3万人入场参观。截至昨早10时许，今天至本月30日第一方程式大楼的主要活动区、6月3日至5日在榜鹅、6月10日至12日在碧山举行的邻里陆军开放日所有时段的门票均被预订一空。