樟宜综合医院将采用机器人“中介”系统 扩大机器人用途

（早报讯）在医院送床单的机器人在电梯口碰上送手术装备的机器人，会像驾驶者看到救护车一样，自动让路，让对方优先搭电梯。

这种理想场景有望在今年内，于樟宜综合医院实现。而幕后推手是樟宜综合医院医疗辅助机械研发中心和综合保健信息系统公司、科技公司HOPE Technik及Open Source Robotics开发的医疗业的机器人中间件（Robotics Middleware for Healthcare，简称RoMi-H）。

RoMi-H有助使用不同专有系统的机器人相互沟通，同步操作。有了这个界面，机器人可在人多的环境中，主动和独立地解决导航线的冲突，和谐地完成任务。

与此同时，医疗辅助机械研发中心和HOPE Technik也推出“技术参考93”（Technical Reference 93），让机器人能和下一代电梯和自动门“讲话”，助科技供应商、系统整合商和业主探索并更容易地在建筑内使用机器人科技。

樟宜综合医院和电梯和自动扶梯业者通力（KONE）今天（5月28日）在勿洛心动大厦实验地点展示机器人如何自行搭电梯。

医院总裁伍伟豪教授受访时说，简单来说，技术参考93是虚拟世界的行为准则，让不同平台的机器人系统协商，良好地运作。“在医院，一些机器人可能负责运送病人，显然的，运送患者肯定比运送床单重要。因此，机器人要学会碰到某些状况时，要懂得让路给其他有更紧急需求的机器人。”

他也提到，要是机器人不能与电梯对接，它只能局限在一个层楼。RoMi-H主要的优势是它作为一个中间件系统，它能让不同的机器人系统使用现有的电梯系统，与人类共用设施。

RoMi-H今年3月起在新加坡博览中心的冠病治疗中心成功试行，协助医生和病患进行远程看诊、监测病患状况和递送物品等。