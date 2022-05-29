樟宜机场T2重开 迎接首趟抵新航班约200旅客

（早报讯）阔别两年，樟宜机场第二搭客大厦（T2）以全新的面貌迎接旅客。受访旅客反映通关流程非常顺利，从下飞机到取行李，整个过程不到10分钟。

T2是在2020年5月暂停运作，期间展开翻新和扩建，今天（5月29日）起分阶段重开。载送约200人、从德国慕尼黑出发的SQ327航班今早约7时10分抵新，成为首趟降落在T2的航班。樟宜机场准备气球、零食和饮料欢迎旅客，也有工作人员指引他们完成通关手续。

新加坡人莫汉（38岁，私募股权业）从下飞机到取行李，前后不到10分钟，成为第一位出关的旅客。他受访时说，上周在第三搭客大厦（T3）办理通关手续搭飞机到德国公干，原以为回国时航班会降落在T3，直到下飞机后才发现是T2。

“之前只听说T2进行翻新，但不晓得已经重开，所以有些意外。不过T2设备既新又完善，整个通关过程也很流畅，甚至比其他搭客大厦来的快。”

黄夙妨（45岁，银行职员）过去两周同丈夫和友人到德国游玩，今早乘搭同一趟航班回国。她同样指出，通关流程顺利没问题，她也观察到不少工作人员协助外国旅客使用平板电脑填写新加坡入境卡（SG Arrival Card）。“T2设施都很新，只不过我们原本想买些酒，但免税店都没开，觉得有点可惜。”

奥地利旅客丽莎（28岁）和德国友人来新旅游，这是他们第一次到访我国。“T2沿途有不少绿意，这在其他国家的机场很少见，工作人员回答我们的问题时也非常耐心友善，让我们对新加坡留下很好的第一印象。”

樟宜机场集团早前指出，T2重开初期会在高峰时段协助接待在T3运营的航空公司的抵境班机，预计每天可接待约10到20趟抵境航班。T2在2024年完成翻新扩建后，每年可接待2800万人次的旅客，将是樟宜机场年度客容量最大的搭客大厦。