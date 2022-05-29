建屋局与两理工院合作 培养下一代社区变革者

（早报讯）建屋发展局与两所理工学院签署谅解备忘录，下来除了为学生提供实习机会、主办讲座等，也让他们接触与所修读学科密切相关的实践环境。

建屋局今天（5月29日）早上在总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长英兰妮的见证下，与淡马锡理工学院和新加坡理工学院签署谅解备忘录。

建屋局与淡马锡理工人文与社会科学系曾在三年前签署谅解备忘录，让修读老年社会学的500名学生定期与东部和东北部的18家乐龄活动中心合作。

这项计划让6300多名年长者参与学生组织的社区活动，例如体操活动、音乐和美术活动等，为乐龄生活添加活力和色彩。

为了让这项有意义的计划能够继续举办，建屋局与淡马锡理工再度签署谅解备忘录，延续合作多三年。

另外，建屋局也与新加坡理工建筑与建成环境系合作，让修读综合活动和项目管理的约100名学生为搬来组屋的新屋主举办各种活动，加强社区凝聚力。

配合建屋局社区周，英兰妮也在今早举行的“邻里之友”义工接触活动上肯定并感谢719名义工、机构和学校“邻里之友”义工的付出。

英兰妮说，“邻里之友”联系网是建屋局2017年展开的计划，至今已有超过1万4000名义工加入。“我非常欣慰，这些义工中有近2230名在过去一年中非常活跃。疫情当下，他们还是举办了研讨会和分享会，也提出创新的点子，让社区团结起来。”