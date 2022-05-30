（早报讯）美国通货膨胀数据似有降温迹象，美国隔夜股市全面大幅反弹。道琼斯工商指数涨接近576点或1.76％，标普500和纳斯达克指数各涨2.47%和3.33%。

受美股带动，本地股市连续几天上涨。新加坡海峡时报指数上周五（5月27日）闭市报3230.55点，上扬21.37点或0.67％，但全周仍下跌10.03点或0.3％。

受到美国隔夜股市带动，今天（30日）大部分主要亚洲市场开市也上扬，日本和澳大利亚股市目前涨了超过1%，韩国股市涨0.75%。

今日本地可关注股票：

1. 建筑需求反弹，立堾集团控股（Ley Choon Group Holdings）2022财年净利涨413%至大约416万元，营收增加22.9%至9290万元。今年1月，集团赢得了两份总额为1610万元的合同，订单总额达到1亿1900万元，将在未来1年半内实现。集团没有派发股息。

2. 伊势丹新加坡（Isetan Singapore）总裁Koji Oyama今天起卸任，集团已经委任Shioji Hiramatsu为新任总裁。

3. 星狮地产澳大利亚（Frasers Property Australia）获得为期五年、6亿澳元（约5亿8811万新元）可持续发展挂钩贷款，其中3亿澳元是定期贷款，其余3亿澳元是循环信贷。

4. 利文斯通医疗（Livingstone Health）2022财年转亏为盈，取得303万元净利。集团在上财年因反向收购（RTO）净亏损1669万元。集团所有业务皆有增长，2022财年的营收增加41%至3414万元。集团宣布每股派发0.12分年终股息，这是集团在2021年2月完成反向收购后，首次派发股息。

5. 吉宝企业（Keppel Corp）发布可持续发展报告。吉宝企业总裁卢振华指出，为了支持2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），集团正在探索进口可再生能源、开发电动汽车充电基础设施以及区域供冷服务（district cooling services）。

吉宝也在研究其他低碳解决方案，例如碳捕获、利用与封存（Carbon capture, utilisation and storage），以及开发新能源价值链，如绿色氨气和氢气，以满足全球对清洁能源不断增长的需求。

6. Vividthree在2022财年的净亏损扩大至583万元，集团在上财年净亏损450万元。营收方面则增加41.1%至286万元。集团对复苏持谨慎乐观态度，特别是在后期制作领域，并正在探索区块链游戏领域的机会。