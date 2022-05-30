受通胀影响 去年实际工资增幅仅1.6%

（早报讯）随着经济强劲复苏，去年本地有更多雇主为雇员加薪，工资增幅也比前年快，不过通胀影响了实际增幅，虽然工资增长持续高于通胀，但去年实际薪金只增长1.6%，略高于前年的1.4%，但低于冠病疫前2019年的3.3%。

人力部今早（5月30日）发布2021年工资报告，本地公民和永久居民（为同一雇主工作至少一年）的整体工资增幅从2020年的1.2%，显著增加到去年的3.9%，加薪幅度和2019年相同。

在全球金融危机后，本地雇员工资增长在隔年2010年强劲反弹至5.7%，但报告指去年加薪率虽有所回升，但增幅还是比较低，显示雇主比较谨慎。

报告指出，经济强劲复苏和紧缩的劳动力市场，促使更多雇主在去年为员工加薪，去年有七成的公司为员工加薪，比前年的59%多。

“2021年总工资增长反弹，反映了各行各业广泛的经济复苏，及因边境限制，非居民劳动力减少流入，劳动力市场紧缩所致。”

我国去年全年经济增长7.6％，从前一年萎缩4.1％强劲反弹。

有盈利雇主比例从前年63%增至75%

有盈利的雇主比例，从前年的63%增加至75%，使一些雇主能够恢复2020年的减薪。

此外，和前年相比，大多数领域都在去年有较高的工资涨幅，特别是外向型领域如资讯通讯（5.1%）、金融与保险服务（4.1%）及制造业（4%）。