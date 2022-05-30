陆交局下半年将推出电动车培训和认证项目

（早报讯）我国到了2040年将全面淘汰内燃式引擎车，这意味着很多人将改用电动车取代。为支持民众采用电动车，并协助行业人士充分利用绿色经济所带来的新机遇，我国劳动力也须跟着转型。

交通部长易华仁今天（5月30日）到访工教西区学院时说，我们将需要更多掌握电网升级等现有专业知识的人员，也会需要培养全新的技能，例如电动车充电桩的设计、测试与操作，以及各类电池相关的服务。

为此，陆路交通管理局与21家机构合作，针对电动车安全相关领域，在今年下半年推出汽车技术人员培训和认证项目。

参与机构包括汽车业者、培训提供者和政府机构，其中有义安理工学院、康福德高工程、宝马集团（BMW Group Asia），以及去年收购共享电动车业者BlueSG的金钟集团。

所有22家机构今天在工教西区学院签署谅解备忘录，承诺就安全处理高电压系统，以及电气故障及诊断，辨认一套基本技能。

根据这套技能，陆交局将与精深技能发展局和培训机构合作，发展和落实基本培训课程。参与者将可获高达70%的课程费用津贴。

完成这些课程并获取相关技能的汽车技师将在新的全国认证项目下，获得认证，并受到所有签署谅解备忘录的机构承认。

易华仁说，今年第一季的新车注册中，电动汽车占了8.1%，采用率比去年多超过一倍，显示我国正加快采用电动车的步伐。

根据陆交局的数据，截至今年4月，本地有约4800辆电动车（公共巴士除外），而去年底只有约3600辆。

易华仁说，汽车技术人员目前以机械技能为核心，例如更换机械零件和机油，而随着我国过渡到使用电动车，部分服务将被淘汰，对这些技术人员带来冲击。

他说：“尽管公路交通要过渡到以电动车为主还需要很多年，但我们须从现在开始提高技能和再培训工作，并进行长期规划，以确保我们的劳动力朝正确的方向发展。”