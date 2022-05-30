美国隔夜股市提振 亚洲股市全面上扬

（早报讯）美国隔夜股市上周五强劲反弹，中国逐渐放宽防疫限制措施，带动亚洲股市周一（5月30日）上午全面上扬。

美国通货膨胀似有降温迹象，美国周五（27日）隔夜股市全面大幅反弹。道琼斯工商指数涨接近576点或1.76％，标普500和纳斯达克指数各涨2.47％和3.33％。

包括本地股市在内，主要亚洲股市早盘都上扬。截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3237.19点，涨6.64点或0.21％。

以科技股为主的纳斯达克指数大幅反弹，本地科技股今天上午纷纷走高。海指股创业公司（Venture Corp）涨了8分或0.46％；非海指股纳峰科技（Nanofilm Technologies）、福根集团（Frencken Group）和永科控股（AEM）的涨幅介于1.61％至4.17％。

日本和香港股市涨2％，澳大利亚和韩国股市涨大约1％。

IG市场策略师叶俊荣指出，今天是美国阵亡将士纪念日，美股休市一天，这周美股交易较短。加上美国今天不会发布任何重要的经济数据，市场风险情绪估计能持续恢复，进而提振亚洲股市。

区域市场今天也没有投资者必须留意的经济数据，叶俊荣估计，市场参与者可能会把注意力放在上海最近宣布提振经济的措施上。“对企业的支持方面，有税务回扣和降低租金，上海也逐渐朝向疫情后经济正常化发展，可能有助于暂时淡化市场对冠病升温的一些担忧。”

不过，全球股市这波反弹能否持续，仍有市场人士持保留态度。花旗集团澳大利亚投资主管扎曼（Mahjabeen Zaman）对彭博电视说：“我们正处于熊市反弹中。我认为市场更清楚经济衰退多久会到来，或者通胀率多快会下降以前，将维持窄幅波动。”