吉宝湾游艇着火 现场浓烟滚滚

（早报讯）停靠吉宝湾滨海俱乐部的一艘游艇起火，现场浓烟滚滚，灭火行动仍在进行中。

这起事件发生在今早（5月30日）11时许，地点是位于吉宝湾滨海俱乐部（Marina at Keppel Bay）。

停靠吉宝湾滨海俱乐部的一艘游艇起火，现场冒起浓烟。（读者冯志伟提供）

读者叶汉文（38岁）受访时表示，他在早上11时30分左右看见一艘游艇突然冒烟，不久后就窜出火舌，火势跟着开始蔓延。据叶汉文观察，游艇起火后未见有人走出来，因此相信事游艇上没人。

从马来西亚吉隆坡来本地旅游的杰西（32岁）受访时说，她们一家六口当时正在户外用餐区用餐，她在11时20分左右忽然看到一艘游艇冒出黑烟，一阵微弱的警报声跟着响起。她说：“警报声的音量很小，几乎听不到，要不是看见黑烟，我们根本不知道起火了。

根据读者提供的现场视频，可以看到有火光从一艘游艇中冒出，依然在燃烧，黑色浓烟伴随着火势直冲天际，相当骇人。

数名民防人员在进行救火行动，游艇仍冒出浓浓黑烟。（张思庆摄）

记者中午12时25分抵达现场，看到数名民防人员还在进行救火行动，游艇仍冒出浓浓黑烟。

吉宝湾滨海俱乐部回复《联合早报》询问时说，在今早11时30分左右，一艘停泊在吉宝湾滨海俱乐部码头的游艇发生火患，俱乐部立即通报警方与民防部队。

俱乐部发言人透露，起火游艇附近的船只和浮桥有轻微损坏。

另外，无人在事故中受伤，俱乐部正协助警方、民防部队及新加坡海事及港务管理局调查失火原因。

（视频由读者冯志伟提供）