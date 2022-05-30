开价2000元“猎捕”少年 知名网红兼DJ认罪

（早报讯）利用网红身份“猎捕”少年，并转到“秘密聊天室”提要求和开价，网红兼Power98 FM电台广播员Dee Kosh向少年开价400元被拒绝后，一再翻倍提高至2000元，威迫利诱引对方上钩。

33岁的网红“Dee Kosh”原名达里尔（Darryl Ian Koshy，译音），他面对七项包括触犯儿童与青少年法令以及影片法令等控状，今早（5月30日）承认其中三项，余项交由法官下判是一并考虑。

《新明日报》早前报道，被告在2017年2月至2020年8月之间，企图与四名男子进行性交易，最小的受害者当时只有15岁。

调查揭露，被告一般会通过各种社交媒体平台主动联系受害人，向他们证实自己真的是网红后，就开始和对方聊天。在确认对方年龄后，他便会要求转到Telegram的“秘密聊天室”提出要求。

“秘密聊天室”的内容能在设定的时间后自动删除对话，不会留下任何的痕迹，若对方截图也会收到通知。

15岁的少年一开始以为对方在开玩笑，直到对方提出付款与他肛交后，决定停止和被告继续聊天。

另外一名受害人则请室友帮他用手机录像，拍下两人对话的视频。案发时，他才16岁。被告一开始称会叫他拍摄过程，教他变成一个自信的少年，后来却向他开价，还说要帮少年口交。

少年一再拒绝，被告却一再将价格翻倍，从一开始的400元，最终提高到2000元。少年最后终止对话。