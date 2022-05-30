国外空饮料容器归还率高达80％ 我国正制定类似退费制

（早报讯）一些国家和地区实行饮料容器退费制后，空容器归还率增加至80％。国家环境局和永续发展与环境部正在制定一套适用于我国的类似制度，消费者日后购买饮料时得支付一笔小额押金，待归还空容器后才能取回款项。

我国日后会落实一套饮料容器退费制（Beverage Container Return Scheme）的法律框架。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士上个月带领新加坡固废管理及循环协会成员，到澳大利亚悉尼考察当地如何处理和减少包装垃圾，包括实地了解新南威尔士州的容器押金制。

她今天（5月30日）在面簿贴文说，一些国家和地区实施退费制后，当地的空容器归还率高达80％，我国会吸取这些海外经验，设计出一套既具成本效益又适用于本地的制度。

许连碹也在贴文中分享考察成果，包括通过有效的公共教育运动，让公众清楚知道哪些饮料容器能够回收。另外，消费者回收物品的习惯不同，当局除了设置回收机，也应通过收集站等更多回收途径，为消费者提供更大便利。

当局也能借助科技，例如让消费者通过手机应用查找最靠近的回收站位置。负责回收运作事务的业者也能获取最新信息，及时清空回收站。

环境局自2020年就已开始针对退费制征询饮料供应商、回收业者和公众等利益相关者的意见。我国原本计划今年公布制度的法律框架，并于明年正式落实。不过考虑到退费制运作复杂，政府因此还在检讨是否如期在明年底前推出。

许连碹说，当局会继续征询利益相关者的意见，包括在下来几个月展开公众咨询，确保我国能制定合适的制度。