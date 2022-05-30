我国拟从三方面促进人民心理健康 即日起展开公共咨询

（早报讯）为促进全国人民的心理健康，心理健康跨部门工作小组拟从三方面着手，包括让人们更方便寻求心理健康服务、加强对青年心理健康的支持，以及改善职场相关举措。

卫生部和社会及家庭发展部今天（5月30日）下午发文告说，工作小组从即日起至8月7日展开公共咨询，邀请公众针对小组提出的初步建议给予反馈。

文告指出，工作小组提出的12项建议聚焦于三大方面，旨在让人们能够更方便地获取心理健康服务，也改进对这类服务的协调及服务质量。

为此，工作小组列举的四项建议包括推行分级护理模式，针对需求程度不同的民众提供各类心理健康服务，例如朋辈支持、一般辅导以及更深入的心理辅导服务等。小组也建议设立更多接触点，便于人们寻求支援。

另三项建议主要关注青年心理健康，包括为家长提供相关知识和应对方式，并推广正面而健康地使用科技及社交媒体。

同时，工作小组也拟聚焦于改善职场健康举措及就业援助。这方面的五项建议包括改善面向雇员的心理健康支持、平衡工作与生活的策略，也为面对心理健康问题的公众提供更多不同类型的工作机会。

去年7月成立的心理健康跨部门工作小组，旨在监管和协调各项推进心理健康的措施，成员来自逾30个政府机构、公共与私人业界。

这次的公共咨询将通过民情联系组（REACH）的线上问卷，以及集合利益相关方的逾30场小组讨论进行。当局在制定全国心理健康策略时，会把参与者的反馈考虑在内。