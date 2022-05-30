新航运载力若恢复比预期快 飞机师或提早停止减薪

（早报讯）新加坡航空公司几乎所有飞机已恢复运作，运载力要是恢复得比预期快，公司可能提早停止飞机师的减薪安排。

设于樟宜机场第三搭客大厦，斥资5000万元翻新的新航银刃贵宾室（SilverKris Lounge）及KrisFlyer金卡贵宾室（KrisFlyer Gold Lounge）今天（5月30日）举办重开仪式。

新航总裁吴俊鹏在活动上受访时说，公司大部分的飞机已恢复运作，只有小部分还停放在澳大利亚的爱丽丝泉（Alice Springs），当中停放澳洲的飞机中，大部分是要被弃置的飞机。

运营新航和酷航的新加坡航空公司集团目前有188架飞机，有四架停在爱丽丝泉。集团另有五架将被弃置的波音777-200ER将被弃置的飞机也停在爱丽丝泉。

吴俊鹏也感谢职员在疫情期间的贡献和支持，包括接受减薪。他说，由于承载力未恢复疫情前水平，飞机师的减薪安排将维持更长时间。“要是我们更早恢复，减薪措施就会提早停止。”

两贵宾室翻新后可接待多30%乘客

PPS俱乐部Solitaire级别会员、及新航套房和头等舱乘客可使用银刃贵宾室的头等舱贵宾室。要是想养神，可从四间休息房中任选一间，两间设有躺椅，两间设有床褥。（谢智扬摄）

新航与新加坡民航机师协会（ALPA-S）早前签署新协议备忘录，从今年4月1日起至12月31日，每三个月逐步缩小机师的减薪幅度，明年1月全面恢复基本薪金。

银刃贵宾室和KrisFlyer金卡贵宾室2019年起陆续翻新，原定去年中完工，但因疫情关系延迟到本月才正式竣工。翻新后，两个贵宾室占地6100平方公尺，可接待约1150名乘客，比翻新前多30％。

其中，KrisFlyer金卡贵宾室从原来位置搬迁到毗邻的空间，座位从原来的160个翻倍至350个，也增设了淋浴间和洗手间，方便乘客洗漱。

KrisFlyer金卡贵宾室的搬迁，也为银刃贵宾室腾出更多空间。银刃贵宾室包括商务舱和头等舱贵宾室，以及只供新航套房（Suites）和头等舱乘客使用的The Private Room。

头等舱贵宾室和The Private Room明天傍晚6时才对外开放。

商务舱贵宾室分成四个座区。例如，乘客能到休息室，从14张躺椅任选一张休息养身；在沙发或工作区工作；到“庭院区”享用简单餐饮；或到“餐厅”吃自助餐。商务舱贵宾室的乘客容量也从过去的488个增加20％到575个，也设有全新吧台，早上有咖啡师泡制咖啡，傍晚则有调酒师提供酒精特调饮料。