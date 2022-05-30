武装部队推出新功能评估 更多非作战体格士兵有机会当运输操作员

（早报讯）自新加坡武装部队去年让合适的非作战体格士兵参与一项功能评估以来，在入伍时体格等级与健康状况不达标，而无法担任运输操作员的全职国民服役人员，有多7%将有机会在通过培训课程后，获选在军中担任这个职务。

武装部队于去年4月在基本军训中心第五军校推出的功能评估（Functional Assessment），主要针对体格军务等级（Physical Employment Status，简称PES）为C和E级的全职国民服役人员。这两个体格等级的士兵属于非作战体格士兵，服役时部分只会安排在作战援助岗位，一般不会被派去担任战斗军职。

根据这项新计划，若全职国民服役人员经陆军医药服务总部评估为健康状况良好，且具备执行指定职务所需的能力，就能参加功能评估。陆军医药服务总部在制定功能评估的一系列体能测试时，咨询了陈笃生医院旗下全国驾驶评估和康复计划（National Driving Assessment and Rehabilitation Programme）的物理治疗师和职能治疗师，以确保测试符合安全要求。

当局是根据运输操作员日常工作所须具备的体能条件，来设计这些体能测试项目，他们主要测试国民服役人员的生理功能和专业技能，以便确认他们是否有能力安全地完成这个岗位的工作。在完成功能评估后，他们也须通过一个专为运输操作员而设的培训课程，才有机会获选为合格的运输操作员。

通过这项功能评估，非作战体格士兵能够被分配到与自己技能匹配的职务，他们也有更多机会部署到以往无法服务的岗位。这也能帮助武装部队更好地应付作战需求。