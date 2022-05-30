王乙康：从日常饮食运动着手 实现健康SG全国策略

（早报讯）明年推出的“健康SG”全国策略概念并不复杂，卫生部长王乙康说，只要从日常饮食和运动着手，就能透过预防护理减轻病患及家庭的经济和心理负担。

卫生部会继续与餐饮业者和食品公司合作，扩大低钠盐、酱料和调味料的种类。饮料制造商也正重新调整配方，降低饮料中的糖分，并贴上标签方便消费者选择。

王乙康今晚（5月30日）在君悦酒店为新加坡欧洲商会（EuroCham）推出的《未来医疗保健和健康》白皮书主持推介，并发表主旨演讲。

这份90页的白皮书聚焦医疗保健与创新、健康生活方式以及可持续健康食品三大方面，旨在鼓励欧洲企业与新加坡的公共和私人领域伙伴合作，推动医疗领域发展和粮食保障。

王乙康说，“健康SG”（Healthier SG）是一项非常复杂的重大改革，涉及许多利益相关方的合作，但核心概念其实相当简单。

“如果能通过预防护理着重于保持健康，就可以避免让病患、他们的家庭和整个社会承受经济和心理负担。然而，要集中精力和资源，以有效且具影响力的方式做到这一点是很困难的，因为我们总把重点放在紧急的事情上，而预防护理虽没那么紧急，却更为重要。”

王乙康指出，我国在冠病疫情期间取得的成就，为启动“健康SG”提供了动力。经历数波疫潮后，我国如今具备所需的系统和政策来落实这个愿景。

他强调，预防护理须要持续的努力，若及早实行，预防护理可以是容易且负担得起的。

王乙康举例，健康食品不一定是昂贵的“超级食品”或特殊处方饮食，也未必是毫无乐趣的。多数人只须改变饮食习惯，减少食物中的油、盐和糖，就能避免患上高血压、心脏疾病和糖尿病等严重慢性疾病。

同样的，运动靠的是纪律和主动，不一定要花钱雇用健身教练。王乙康建议民众培养以站代坐、多走楼梯和定期跑步的习惯，避免长期久坐的生活方式。

随着更多雇员返回工作场所，王乙康也鼓励企业为雇员重启职场健康项目，打造更健康、更具生产力的劳动队伍。