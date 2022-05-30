吴家和涉拿纸牌示威案开审 辩方律师：无须答辩

（早报讯）涉嫌在移民与关卡局大厦外举写着标语的纸牌示威，呼吁政府禁止来自印度的航班，社运人士吴家和不承认抵触公共秩序法令，以及拒绝在警方口供书上签名的两项罪名，案件今天（5月30日）开审。

被告吴家和（60岁）曾在前年大选代表人民之声党竞选白沙—榜鹅集选区议席，也发起帮助无家可归人士的慈善活动。

据控辩双方同意的案情，吴家和在去年5月1日早上11时30分至11时42分许，与另一男子沈培轩（29岁）到移民与关卡局大厦附近的三个地点拍照。

吴家和在照片中，手握写着“请禁止所有来自印度的航班，我们不是种族歧视！只是谨慎而已”的纸牌。他随后把照片上传至面簿，并在照片添加“停止屠杀新加坡人关闭边境”，“拯救新加坡”等语句。截止今年5月，其中一个面簿贴文已获得2500次转发及3700次点赞。

庭上播出的电眼画面显示，被告与沈培轩走到移民与关卡局大厦外的桥边，被告跟着高举写着标语的纸牌，后者则使用手机为他拍照。

被告事后把纸牌撕掉并丢进附近的垃圾桶。

沈培轩以控方证人的身份供证时表示，当时他只是配合吴家和的要求，事先不知道照片内容。辩方律师林鼎盘问证人时指出，其实是沈培轩向被告提议到移民与关卡局大厦外拍照，对此，沈培轩表示他不记得当时的情况。

在网上看到贴文后决定举报吴家和的公众李瑞安（24岁）也上庭供证。林鼎进行盘问李瑞安时，问他为什么让觉得被告的行为触犯法律，并搬出其他案件做对比，询问他关于这些案件的个人意见。但法官指出，审讯的重点不在于报案人或公众的意见，而是法律如何诠释被告的行为。

警方调查人员上证人栏时叙述，吴家和去年5月11日到勿洛警署录口供，但他事后拒绝在口供书签名，即使调查人员数次提醒他可能因此触犯法律，他也不予理会。被告当时拒绝签名，理由是他称自己不能获得这份口供书，当时没有代表律师。

辩方律师认为，被告当时只是表达对公共健康的关心，而非进行宣传，律师也指控状内容含糊不清而且存在缺陷，因此提出“无须答辩”（no case to answer）的诉求，意思是辩方认为控方没有足够证据提控，请法官判被告无罪释放。

法官给予辩方时间提呈文件，案件明天（31日）续审。（部分人名译音）