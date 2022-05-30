吴家和涉拿纸牌示威案开审 辩方律师：无须答辩

文 /
陈昱嘉

发布 / 2022年5月30日 7:53 PM

更新 / 2022年5月30日 8:02 PM

社运人士吴家和不承认抵触公共秩序法令和拒绝在警方口供书上签名的两项罪名，案件今天开审。（曾美玲摄）
社运人士吴家和不承认抵触公共秩序法令和拒绝在警方口供书上签名的两项罪名，案件今天开审。（曾美玲摄）

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（早报讯）涉嫌在移民与关卡局大厦外举写着标语的纸牌示威，呼吁政府禁止来自印度的航班，社运人士吴家和不承认抵触公共秩序法令，以及拒绝在警方口供书上签名的两项罪名，案件今天（5月30日）开审。

被告吴家和（60岁）曾在前年大选代表人民之声党竞选白沙—榜鹅集选区议席，也发起帮助无家可归人士的慈善活动。

据控辩双方同意的案情，吴家和在去年5月1日早上11时30分至11时42分许，与另一男子沈培轩（29岁）到移民与关卡局大厦附近的三个地点拍照。

吴家和在照片中，手握写着“请禁止所有来自印度的航班，我们不是种族歧视！只是谨慎而已”的纸牌。他随后把照片上传至面簿，并在照片添加“停止屠杀新加坡人关闭边境”，“拯救新加坡”等语句。截止今年5月，其中一个面簿贴文已获得2500次转发及3700次点赞。

庭上播出的电眼画面显示，被告与沈培轩走到移民与关卡局大厦外的桥边，被告跟着高举写着标语的纸牌，后者则使用手机为他拍照。

被告事后把纸牌撕掉并丢进附近的垃圾桶。

沈培轩以控方证人的身份供证时表示，当时他只是配合吴家和的要求，事先不知道照片内容。辩方律师林鼎盘问证人时指出，其实是沈培轩向被告提议到移民与关卡局大厦外拍照，对此，沈培轩表示他不记得当时的情况。

在网上看到贴文后决定举报吴家和的公众李瑞安（24岁）也上庭供证。林鼎进行盘问李瑞安时，问他为什么让觉得被告的行为触犯法律，并搬出其他案件做对比，询问他关于这些案件的个人意见。但法官指出，审讯的重点不在于报案人或公众的意见，而是法律如何诠释被告的行为。

警方调查人员上证人栏时叙述，吴家和去年5月11日到勿洛警署录口供，但他事后拒绝在口供书签名，即使调查人员数次提醒他可能因此触犯法律，他也不予理会。被告当时拒绝签名，理由是他称自己不能获得这份口供书，当时没有代表律师。

辩方律师认为，被告当时只是表达对公共健康的关心，而非进行宣传，律师也指控状内容含糊不清而且存在缺陷，因此提出“无须答辩”（no case to answer）的诉求，意思是辩方认为控方没有足够证据提控，请法官判被告无罪释放。

法官给予辩方时间提呈文件，案件明天（31日）续审。（部分人名译音）

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