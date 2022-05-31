警方展开扫荡行动 21男女涉非法赌博和卖淫受查

（早报讯）涉嫌非法赌博和卖淫等活动，警方在为期两天的三次扫荡中，逮捕21名年龄介于29岁至79岁的男女。

警方昨晚（5月30日）发文告说，勿洛邻里警局的调查人员在5月28日至29日三次展开执法行动。在第一次的扫荡行动中，警员在勿洛北3街、新樟宜路上段和勿洛南路，发现九名年龄介于52岁至75岁的男子充当“卜基”帮七人收赌注，涉嫌非法赌博活动。警方捉人的同时，还当场起获超过7500元现金和三台手机。

在第二次行动中，八名年龄介于55岁至76岁的男子，以及一名68岁女子，则因在樟宜路涉及非法赌博活动被捕。现场搜出258元现金，一台手机和赌博用具。

第三次行动中，警方则在新樟宜路上段的两家按摩院展开扫黄。三名年龄介于29岁至43岁的女子在妇女宪章下被逮捕。有关按摩院也因无执照经营，以及未确保员工没提供性服务而被调查。

根据赌注法令，任何人涉及提供非法赌博服务，一旦罪成将面对介于2万元至20万元的罚款，或监禁长达五年；向非法卜基下注的人，可被判长达六个月监禁，或高达5000元罚款，或两者兼施。

根据按摩院法令，违例者可罚款不超过5000元。重犯者可罚款不超过1万元，或坐牢不超过两年，或两者兼施。

在公共赌馆法令下，任何人在公共赌馆赌博，一旦罪成，可被判罚款高达5000元，或监禁长达六个月，或两者兼施。涉嫌经营公共赌馆者一旦罪成，将面对至少5000元至5万元的罚款，或三年以内的监禁。

警方强调，当局将对威胁社区安全的行为采取零容忍态度，并将不遗余力地打击非法活动。公众也应该避免从事非法活动，若发现任何非法活动，应该向警方举报。