（早报讯）周一（5月30日）是美国阵亡将士纪念日（Memorial Day），股市休市一天。

亚洲主要股市今天（31日）开盘普遍疲弱，日本股市目前小幅上扬0.12%，澳大利亚股市下滑0.19%，韩国股市横摆。

受信托股带动，本地股市延续上周反弹，新加坡海峡时报指数昨天闭市报3238.92点，上扬8.37点或0.26％。

今日本地可关注股票：

1. 凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）承诺在2050以前，实现净零排放。在2021年，凯德投资的可再生能源使用占总用电量的比率增加到4.3%或4万7800兆瓦时（MWh）。这有助于减少约2万8960吨碳排放，相当于每年1万零608户家庭的用电量。凯德投资的目标是在2030年以前，可再生能源占总用电量增加到35%。

2. 碧玉投资（Jasper Investments）要求暂停交易。

3. 投资控股公司3Cnergy要求暂停交易。

4. 日光控股（P5 Capital）2022财年亏损276万元，比上财年亏损大约318万元减少了13%。集团全年营收增加51%至719万元。由于亏损，集团没有派发股息。

5. 三泰集团（Tritech）2022财年净亏损553万元，比上财年净亏损460万元增加了20%。集团全年营收增加20.6%至2758万元。由于亏损，集团没有派发股息。

6. 联达科技（ASTI Holdings）披露，新加坡交易所不批准公司申请延长期限，以便有更多时间来满足脱离观察名单的条件。公司在2021财年税前亏损1640万元、净亏损1760万美元。由于1900万元的市值大大低于4000万元，而且公司提供的盈利预估被认为是不确实的，因此新交所决定不批准公司的申请。

7. 谢美丽控股（Mary Chia）申请延后两个月发布2022财年业绩，以及延后三个月召开2022财年常年股东大会。公司指出，已于3月14日宣布，打算将审计师胡官陈会计师事务所（Foo Kon Tan LLP）更换为Mazars，这须要在6月8日召开的特别股东大会得到股东投票同意。若股东通过，Mazars将于9日开始进行审计工作。Mazars表示须要更多时间了解公司的事务和完成审计工作。

8. 中国之星食品集团（China Star Food）转亏为盈，2022财年取得净利660万元人民币（约136万新元），扭转上财年净亏损1270万元人民币。集团没有派发任何股息，它打算保留现金，以应对接下来不可预测的市场状况。自今年2月以来，中国再度出现冠病病例，导致受影响城市被进一步封锁。

9. mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）2022财年净亏损3576万元，比上财年净亏损9080万元，明显减少。全年营收增加50.2%至1亿1298万元。由于亏损，集团没有派发股息。集团估计，12至18个月内会有强劲的复苏。