加密币风险大 投资散户应避开

（早报讯）加密资产是个高风险领域，但也具备改变金融的未来的潜力，新加坡须不断调整条例，确保监管方式仍有利于创新，同时也能应付加密资产带来的风险。不过副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰提醒，投资散户应尽可能避开加密货币。

近年来，更多人对加密货币的高回报率所吸引，市场规模不断扩大。王瑞杰今天（5月31日）在第二届新加坡亚洲科技会展上致辞时说，新加坡金融管理局向来提醒公众尽可能不要进行加密货币交易，当局今年起也采取措施，规定业者不得向一般公众推广加密货币服务。不过，稳定币TerraUSD与Luna代币不久前暴跌，引发加密货币领域广泛恐慌，不少投资者损失惨重，甚至失去了毕生的积蓄。他再三强调，投资散户尤其须要尽可能避开加密货币。

尽管如此，加密资产也有潜力改变金融的未来。王瑞杰说，我国须不断调整条例，确保监管方式仍有利于创新，同时也能应付这个领域的风险。“我们会通过监管，并以更具建设作用的工作方式实现这些创新科技的潜力，也会与具备强大风险管理能力、负责任和创新的业者合作，共同建立数码资产生态系统的基础。”

数码资产生态系统除了加密货币交易，也涵盖一系列服务。王瑞杰说，我国依旧希望能与区块链和数码资产业者共同合作促进创新，同时提升大家这个领域的信任。

加密货币在本地又称数码付款代币。金管局在过去两年里共颁发营业执照给11个数码付款代币服务商，包括星展唯高达（DBS Vickers）和稳定币业者Paxos等。王瑞杰说，当局会继续评估执照申请，也会通过监管沙盒促进试行计划，促进这类代币在金融领域的安全使用。

他也在活动上宣布推出Project Guardian。通过这项计划，金融局会与业者共同探讨将金融资产货币化。