我国通过两新项目 提升量子计算能力

（早报讯）量子计算在网络空间具备无限潜力，我国会加强这方面的投资，通过两个新项目培养人才以及学会如何更好地运用这项创新科技。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（5月31日）在第二届新加坡亚洲科技会展上宣布推出这两个新项目。其中，新设的全国量子计算中心会负责培养人才和量子科技，全国量子无厂代工（National Quantum Fabless Foundry）则会负责研发量子电脑和设备所需的组件和材料。

量子计算是项创新科技，速度比超级电脑快超过1亿5000万倍。一台量子电脑花数分钟就能算出的答案，超级电脑却得花一万年。

王瑞杰说，量子科技在应付网络威胁这方面尤其重要。“网络威胁就像大部分违法活动一样，终究是场‘猫抓老鼠’的游戏。我们尽量比犯罪分子快一步，但这些人会试图钻新漏洞。与此同时，网络空间迅速改变，量子科技有可能颠覆游戏规则。”

上述这两个项目属于量子工程研发计划（Quantum Engineering Programme，简称QEP）的一部分。这项计划由新加坡国立研究基金会和新加坡科技研究局共同支持。

除了上述两个新项目，双方也在不久前宣布，通过全国量子安全网络项目试行采用可加强关键基础设施网络安全的量子通讯科技。基金会和新科研下来三年半会拨出2350万元资助这三个新项目。