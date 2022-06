银行股领涨 本地股市上午涨0.41％

(早报讯)银行股领涨,本地股市上午涨13.15点或0.41%。

本地股市今天(5月31日)开盘一度横摆。截至中午休市,新加坡海峡时报指数报3252.07点。

占海指权重四成的三只银行股上午的涨幅介于0.34%至0.94%,华侨银行(OCBC)涨最多。

昨天发布业绩的新翔集团(SATS)今天一开始交易股价即下挫,截至中午休市下跌了17分或3.74%,报4.37元。集团下半年与全年转亏为盈,如果不包括特别账项,上半年和全年分别净亏2170万元和850万元。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》采访时指出,海指上午试图突破3250点的盘整区间。如果能稳定守在3250点以上,意味着海指进入下一波上涨趋势。

叶俊荣也说,上海经济活动逐渐恢复,冠病疫情所带来的风险减弱,市场情绪偏向乐观。“新加坡金融管理今天上午公布的预估数据显示,4月份银行贷款增加到8410亿元,显示消费者和企业仍有贷款需求。”

今天是5月份最后一个交易日,截至中午,海指单月下跌了3.12%,似乎印证了“五月清仓离场”(Sell in May and Go Away)的所谓“5月魔咒”。

叶俊荣指出,今年迄今,海指仍取得4%的回报率。“与世界其他市场相比,海指的表现较好,其他市场的跌幅较大。”

本地上午交易最活跃的首几只股有扬子江金融控股(Yangzijiang Financial Holding)和中国之星食品集团(China Star Food),交易量大约有4800万股和4000万股,各涨了5.12%和8.33%。

扬子江金融控股昨天(30日)披露,股息派发率将从之前占净利不少于30%,提升到不少于40%。

中国之星食品集团今天开市前发布业绩,2022财年取得净利660万元人民币(约136万新元),扭转上财年净亏损1270万元人民币。