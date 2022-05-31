银行股领涨 本地股市上午涨0.41％

（早报讯）银行股领涨，本地股市上午涨13.15点或0.41％。

本地股市今天（5月31日）开盘一度横摆。截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3252.07点。

占海指权重四成的三只银行股上午的涨幅介于0.34％至0.94％，华侨银行（OCBC）涨最多。

昨天发布业绩的新翔集团（SATS）今天一开始交易股价即下挫，截至中午休市下跌了17分或3.74％，报4.37元。集团下半年与全年转亏为盈，如果不包括特别账项，上半年和全年分别净亏2170万元和850万元。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》采访时指出，海指上午试图突破3250点的盘整区间。如果能稳定守在3250点以上，意味着海指进入下一波上涨趋势。

叶俊荣也说，上海经济活动逐渐恢复，冠病疫情所带来的风险减弱，市场情绪偏向乐观。“新加坡金融管理今天上午公布的预估数据显示，4月份银行贷款增加到8410亿元，显示消费者和企业仍有贷款需求。”

今天是5月份最后一个交易日，截至中午，海指单月下跌了3.12％，似乎印证了“五月清仓离场”（Sell in May and Go Away）的所谓“5月魔咒”。

叶俊荣指出，今年迄今，海指仍取得4％的回报率。“与世界其他市场相比，海指的表现较好，其他市场的跌幅较大。”

本地上午交易最活跃的首几只股有扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）和中国之星食品集团（China Star Food），交易量大约有4800万股和4000万股，各涨了5.12％和8.33％。

扬子江金融控股昨天（30日）披露，股息派发率将从之前占净利不少于30％，提升到不少于40％。

中国之星食品集团今天开市前发布业绩，2022财年取得净利660万元人民币（约136万新元），扭转上财年净亏损1270万元人民币。