陈振声：每一代应具拓荒者精神 为下一代塑造更美好未来

（早报讯）每一代新加坡人都有须克服的挑战和危机，应具备拓荒者的精神，使下一代人的发展超越上一代，为后代塑造更好的未来。教育部长陈振声鼓励年轻人，保有好奇心且对自己有信心，与世界接轨的同时也心系新加坡和国家身份，带领新加坡实现SG100愿景。

陈振声今天（5月31日）出席在国家初级学院举行的大学先修班研讨会开幕典礼时指出这点。常年的大学先修班研讨会阔别两年后，今年恢复实体活动，主题是“服务：塑造新加坡故事”。来自30所初级学院、理工学院、直通车学校等的550名学生参加为期四天的研讨会。

陈振声致辞时说，我国对成功的定义不是这一代人能取得多好的表现，而是如何支持下一代超越这一代，这也是新加坡的社会契约。我国会尽力协助年轻一代掌握所需的能力，但他认为年轻人应具备三个关键条件。

年轻人应具备三关键条件

第一，年轻一代须保有对求知与学习的好奇心，不断地“为明天的挑战寻找明日的解决方案”。

第二，新加坡人须与区域和世界接轨。他鼓励学生踏出舒适区，通过国际交流活动等方式去认识世界其他国家，接触文化与历史。与世界接轨也意味着，开放地接受海外人才，相互学习。与世界接轨的同时，年轻一代也应继续心系新加坡，保有身份认同感。

陈振声提醒说，我国不应有孤立或狭隘的态度，但也应了解我国特殊的背景，并做出最有利于我国的行动，即使这会使我们显得不同。我们应谨慎地避免被可能分化我们，却不能为我们的挑战提供实质解决方案的民粹理论、论战和运动影响。

同时，他鼓励年轻人继续守护我国和谐与互敬的文化，在线上和线下平台建立应有的沟通和讨论方式。“我们可以不同意。我们可以坚持我们的信念，但更多地去聆听、培养同理心与尊重他人也有它的价值。”

第三，年轻人应了解自己的长短，具备信心以各自的方式做出贡献。许多问题没有灵丹妙药来解决，需要各方的集体智慧。