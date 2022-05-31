交警两款旗放灯柱 吁公众勿闯红灯不超速

（早报讯）配合今年的“公路安全月”，交通警局和新加坡公路安全理事会将在指定地点的灯柱放置旗帜，以提高公众对闯红灯和超速的意识。

新加坡警察部队和公路安全理事会今天（5月31日）发出联合文告说，“公路安全月2022”主题是“人人享有公路安全“（Road Safety for All）。这项活动也获得陆路交通管理局、教育部、人民协会、新加坡汽车公会的支持。

今年的公路安全月旨在提高公众对闯红灯和超速的意识，为此交警与公路安全理事会制作了两款旗帜。

旗帜通过展示交通事故的画面，并配上“超速会导致严重的交通事故”的标语，希望警惕驾驶者要安全驾驶，开车时不要超速。这些旗帜将被放置在由交警和陆交局所指定地点的灯柱上。

在为期一个月的活动，当局也在所有小学内放置道路安全的海报与旗帜，强调在校区遵守道路安全规则的重要性，从而提高校区的道路安全。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在推介仪式致辞时说，近年来本地公路变得更加安全，在2010年，交通事故死亡人数为193人，这个数据在2019年下降至118人，去年死亡人数继续减少至107人。

“尽管部分原因是由于冠病疫情导致交通流量减少，但交通事故死亡人数下降的趋势也说明我们提高道路安全的努力取得了成效。”

本地所有小学会放置公路安全的海报与旗帜，强调在校区遵守道路安全规则的重要性，从而提高校区的道路安全。（新加坡公路安全理事会提供）

让公众当义工 宣传道路安全

另外，配合今年的活动，公路安全理事会也推出“新加坡公路安全理事会之友”（Friends of SRSC）计划，有兴趣推广道路安全的公众可通过成为义工，协助理事会向朋友与家人，宣传道路安全的相关信息。

有兴趣参与这项计划的公众，可上网报名。

公路安全理事会主席郑桠光说：“每个人都有责任为确保道路安全作出贡献，我们希望义工们能扩大理事会在宣传道路安全方面所推行的工作。”