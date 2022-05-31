公众申诉 大批烟客聚在索美塞地铁站外走道吸烟

（早报讯）有公众申诉，索美塞地铁站外的走道，常有大批烟客聚集在那里抽烟，路人经过时饱受二手烟困扰。

读者陈先生（60岁）告诉记者，最近几个月，他总在索美塞（Somerset）地铁站外，尤其是通往Triple One Somerset的走道，发现许多烟客在那里抽烟。他担心自己吸入二手烟，危害健康。

“每天从下午到傍晚，都有很多人集中在走道上吸烟，我每次路过时，就成了二手烟的受害者。”

陈先生也表示，希望当局将吸烟区设置在远离人流量密集的地方，特别是应该离开有盖走道远一些。记者走访索美塞一带时发现，上述的走道果真有数名烟客在吸烟。

不愿透露姓名的烟客受访时表示，他每次都跟着其他烟客一起在那里吸烟，不知不觉，走道上吸烟的人数就慢慢增加。他表示，吸完烟后就会赶紧离开，前后不会超过10分钟。

另一名烟客冯先生（38岁）则表示，并不清楚附近的吸烟区有椅子可以坐，但上述走道离大厦最靠近，而且设有垃圾桶。

至少两三名烟客告诉记者，最靠近地铁站的特定吸烟区，需要大约5分钟的走程。

根据环境局条例，所有建筑物外的有盖走道不允许抽烟。

在禁烟区抽烟的烟客，可面对200元销案罚款，若被控上庭，罚款可达最多1000元。

在附近上班的蓝女士（48岁，私人助理）受访时说，有时经过走道，看到有些烟客还没吸完烟，就顺手将烟蒂乱扔在地上，这种行为很没有公德心。

“他们吸了最后一口烟，将烟蒂丢在地上，然后边走边吐烟。我每次走在他们后面，就得忍受难闻的烟味。”

林先生（图书管理员，32岁）则指出，有些烟客看到路人经过时，会尝试移开或掩盖香烟。

“他们这么做是好意，但烟味还是会弥漫在空气中，对我们的健康不好。”